Источник: экспорт российской нефти в III квартале может снизиться на 3,8%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. График экспорта и транзита нефти из РФ на III квартал 2020 года предполагает поставку 62,8 млн тонн, в том числе экспорт российской нефти составит 57,4 млн тонн - это на 5% выше, чем годом ранее, и на 3,8% ниже поставок во II квартале. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с экспортным графиком.

Снижение поставок по сравнению со вторым кварталом наблюдается через все порты РФ. При этом увеличатся трубопроводные поставки в Китай - как в квартальном, так и в годовом выражении.

Ближнее зарубежье

Поставки нефти в Белоруссию - на Мозырский НПЗ и "Нафтан" - в III квартале ожидаются на уровне 2,875 млн тонн (-2% ко II кварталу). При этом в годовом выражении поставки на Мозырский НПЗ могут вырасти на 5,5%, на "Нафтан" - на 45,5%.

Объем поставок на Павлодарский НХЗ (Казахстан) в июле - сентябре не изменится и составит 250 тыс. тонн.

Дальнее зарубежье

Поставки нефти через порт Новороссийск в III квартале составят 7,1 млн тонн, что на 13,6% ниже показателя II квартала и на 18% ниже III квартала 2019 года. При этом экспорт российской нефти из указанного объема составит 4,745 млн тонн (-18% в квартальном выражении и -20% в годовом). Транзитные объемы при этом снизятся на 1,87% по сравнению со II кварталом и на 13% по сравнению с III кварталом 2019 года.

Объем экспорта российской нефти через Приморск ожидается на уровне 9,8 млн тонн (-14% в квартальном и -25% в годовом выражении).

Поставки через порт Усть-Луга составят 5,47 млн тонн (-9,5% в квартальном выражении, при этом в годовом выражении показатель вырастет в 8 раз, что связано с прошлогодним инцидентом с загрязненной российской нефтью). Транзит нефти через порт в III квартале вырастет на 450 тыс. тонн по сравнению со II кварталом (до 2,5 млн тонн) и на 320 тыс. тонн в годовом выражении.

Через Козьмино в III квартале, как ожидается, будет поставлено 8,6 млн тонн (-3,3% в квартальном и +11% в годовом выражении).

Поставки по нефтепроводу "Дружба" в Чехию вырастут с 450 тыс. тонн во II квартале до 1,3 млн тонн в III квартале (в годовом выражении рост составит 8,33%). Поставки в Польшу сохранятся на уровне 3,66 млн тонн. Экспорт в Словакию снизится в кварталом выражении снизится на 1,8%, в годовом - на 3,6% (до 1,35 млн тонн). Венгрия в III квартале получит 1 млн тонн российской нефти, что совпадает с поставками во II квартале и на 100 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

Экспорт российской нефти в Германию в III квартале может вырасти почти на 1% в квартальном и на 6,1% в годовом выражении - до 5,39 млн тонн. При этом транзит нефти через Германию может возрасти на 50 тыс. тонн в квартальном выражении - до 510 тыс. тонн (в годовом выражении ожидается снижение на 32%).

Экспорт в Китай трубопроводной нефти из РФ в III квартале, как ожидается, составит 10,13 млн тонн (это почти на 6% больше показателя II квартала и на 1,8% превышает объем поставок в III квартале 2019 года).

График на III квартал текущего года предполагает увеличение поставок нефти в Китай по отводу от трубопроводной системе ВСТО (через Сковородино - 7,657 млн тонн) при снижении транзита через Казахстан (Омск-Павлодар - 2,471 млн тонн).