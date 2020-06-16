АПИ ожидает восстановления активности инвесторов на Дальнем Востоке в конце 2020 года

ТАСС, 16 июня. Восстановление после пандемии активности инвесторов на Дальнем Востоке ожидается в IV квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

"Инвесторы осматривают площадки, готовят бизнес-планы, занимаются поиском финансирования. <...> Восстановление активности ожидается в четвертом квартале 2020 года, если не будут введены новые ограничения из-за второй волны вируса", - приводят в сообщении слова директора АПИ по взаимодействию с госорганами и регионами Тараса Попова.

Он отметил, что инвесторы сохраняют интерес к проектам на Дальнем Востоке. Так, продолжают поступать заявки на получение статуса резидентов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.

При этом некоторые работы пришлось приостановить из-за пандемии. Часть процессов, в том числе связанных с доставкой грузов, замедлилась. "Отставание [по некоторым инвестпроектам] может составить порядка 3-4 месяцев", - добавили в агентстве.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.