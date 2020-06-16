В Вашингтоне заявили, что кризисные явления в экономике ЕС затормозят восстановление США

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Сохранение кризисных явлений в европейской экономике замедлит и темпы преодоления рецессии в Соединенных Штатах. С такой оценкой выступил во вторник глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл.

"Слабая мировая экономика, слабая европейская экономика, разумеется, скажутся на американской активности", - сказал Пауэлл, выступая на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США. При этом глава ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, указал прежде всего на "торговлю всех видов", связывающую Старый и Новый свет.

"И, безусловно, европейцы приезжают сюда (в США - прим. ТАСС), тратят много денег как туристы", - отметил Пауэлл, имея в виду, что сокращение такого потока финансовых средств станет ощутимым для американской экономики.

"Так что да: слабость во всем мире в действительности вредит американской экономике", - подчеркнул руководитель ФРС.

Пандемия, вызванная новым коронавирусом, привела к возникновению глубокого международного экономического кризиса. Согласно апрельским прогнозам Международного валютного фонда, в 2020 году мировую экономику ждет спад в размере 3%. Однако Всемирный банк (ВБ) 8 июня предупредил, что этот спад, по подсчетам его экспертов, составит 5,2%. Согласно выводам специалистов ВБ, ожидается тяжелейшая со времен Второй мировой войны рецессия.

Между тем администрация США считает, что американская экономика сумела довольно быстро преодолеть период спада и вновь встать на траекторию роста. Пауэлл, впрочем, на нынешних слушаниях признал, что "существенная неопределенность относительно сроков и силы восстановления [экономики США] сохраняется".