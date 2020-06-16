Воронежская область в 2019 году увеличила расходы на зарплаты бюджетникам

ВОРОНЕЖ, 16 июня. /ТАСС/. Воронежская область по итогам 2019 года направила 12,2 млрд рублей на повышение зарплат работникам бюджетной сферы региона, что на 1,5 млрд рублей больше в сравнении с 2018 годом, сообщил по итогам очередного заседания председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

"Прирост собственных доходов, в первую очередь, направлялся на повышение зарплаты. Только в 2019 году на эти цели было направлено 12,2 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд больше, чем годом ранее. Все необходимые соотношения уровня зарплаты работников к доходу от трудовой деятельности по региону обеспечены и будут сохранены в 2020 году", - цитирует пресс-служба регионального парламента Нетесова.

В 2020 году дополнительно из региональной казны на оплату труда направят более 3,1 млрд рублей . Всего на повышение оплаты труда дополнительные расходы бюджета Воронежской области превысили 53 млрд рублей за последние 7 лет.

По итогам 2019 года регион исполнил бюджет с профицитом около 3,3 млрд рублей - доходы областной казны составили 118,8 млрд рублей, расходы - 115,5 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые поступления, составляющие более 70% от общей суммы доходов, в сравнении с 2018 годом увеличились на 2 млрд рублей и превысили 84 млрд рублей. Госдолг регион сократил на 3,5 млрд рублей - до 27,5 млрд рублей.