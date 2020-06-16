Власти Воронежской области предоставят госгарантии по кредитам инвесторам ОЭЗ

ВОРОНЕЖ, 16 июня. /ТАСС/. Депутаты Воронежской областной думы на очередном заседании приняли блок законов и поправок, в том числе для предоставления инвесторам особой экономической зоны "Центр" новой меры поддержки - обеспечение кредитов залогом областного имущества и госгарантией региона. Об этом на заседании сообщил председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

"Внесение поправок позволит предоставлять инвесторам ОЭЗ "Центр" для реализации здесь крупных проектов еще одну меру господдержки - обеспечение их кредитных обязательств залогом областного имущества и государственной гарантией Воронежской области. Предлагаемые меры повысят инвестиционную привлекательность региона и будут способствовать привлечению инвестиций в промышленную сферу", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Нетесова.

За счет работы ОЭЗ "Центр" в регионе планируется создать порядка 20 высокотехнологичных производств с объемом инвестиций около 30 млрд руб. и более 4 тысяч рабочих мест.

Как отметили в ходе заседания облдумы, совокупный объем частных инвестиций в экономику региона за последние пять лет достиг порядка 1,5 трлн руб., благодаря чему область находится на 15-м месте в национальном рейтинге состояния инвестклимата в регионах. При этом в вопросе развития инвестиционной привлекательности особое внимание также уделяется становлению новых форм инвестиционной инфраструктуры - в ТОР "Павловск", на территории индустриального парка "Масловский".

В настоящее время перечень особо значимых инвестпроектов региона насчитывает около 80 проектов в сфере производства сельскохозяйственной продукции, пищевых продуктов и обработки на общую сумму более 235 млрд руб.