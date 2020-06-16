Оператор маркировки сам зарегистрирует в системе оставшиеся лекарства

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) за производителей зарегистрирует в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) отсутствующие в ней лекарства. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минздрава РФ.

"При содействии Минздрава России оператор системы маркировки ЦРПТ намерен самостоятельно зарегистрировать в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (ГИС МДЛП) лекарственные препараты, которые по тем или иным причинам не числятся в системе", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, таким образом Минздрав и ЦРПТ повышают эффективность работы и качество данных в соответствующих справочниках - Единого структурированного справочника-каталога лекарственных препаратов для медицинского применения и системе МДЛП.

По данным ведомства, в гражданском обороте в России было 9 482 уникальных регистрационных удостоверений, на 11 июня текущего года информация о 8 845 содержалась в МДЛП.

Согласно постановлению правительства, с 1 июля 2020 года в России станет обязательной маркировка всех лекарств. С 1 октября 2019 года эта норма действует для препаратов из списка семи высокозатратных нозологий.