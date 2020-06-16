Волин заявил, что Минкомсвязь никогда не инициировала блокировку Telegram

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ не выступала с инициативами о блокировке мессенджера Telegram на территории страны. Об этом заявил замглавы министерства Алексей Волин в интервью передаче Hard Day's Night на телеканале "Дождь" во вторник.

Ранее Волин отмечал, что решение о статусе Telegram в РФ находится в компетенции суда, и другие ветви власти повлиять на него не могут.

"С чего вы решили, что министерство когда-то брало курс на блокировку Telegram? Мы ни разу не выступали ни с инициативами блокировки Telegram, ни с обращениями в суд его заблокировать, - сказал он. - Решение суда о блокировке Telegram было принято на основании того, что Павел Дуров (основатель мессенджера - прим. ТАСС) не представил коды, которые у него просили и которые он должен был сделать по принятому тогда закону".

Волин напомнил, что в РФ не существует решения суда, которое запрещало бы использование мессенджера.

Замминистра отметил, что Минкомсвязь в своей политике выступает против конкуренции посредством запретов и ограничений. "Мы всегда исходили из того, что человек должен сделать выбор в пользу отечественной площадки не потому, что ему запретили пользоваться иностранной, а потому что отечественная лучше, интереснее и качественнее. Мы всегда были и остаемся сторонниками развития конкуренции и хотим, чтобы российские пользователи на отечественные сервисы приходили осознанно", - пояснил он.

"Мы не считаем, что YouTube или еще кто-то в состоянии создать угрозу информационной безопасности РФ или как-то внести ментальные сомнения в наших людей", - добавил Волин, комментируя возможность блокировки других медиа в связи с их гипотетической угрозой безопасности РФ.

О разблокировке Telegram

Ранее депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе. В частности, каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям, хотя и с ограничениями.