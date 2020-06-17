"Известия": Минюст раскритиковал законопроект о криптовалютах

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Минюст России направил отрицательный отзыв на законопроект о цифровых финансовых активах, указав, что его принятие может создать дополнительные трудности для Федеральной службы судебных приставов. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на отзыв ведомства.

В документе указывается на неясность того, как будет происходить продажа цифровой валюты в исполнительном производстве, так как законопроект запрещает ее покупку на территории России. В отзыве отмечается, что судебные приставы могут не иметь квалификации для реализации цифровой валюты за рубежом.

Кроме того, из отзыва Минюста следует, что продать цифровые активы в счет долга неплательщика не получится из-за запрета законопроектом сделок с криптовалютами. В связи с этим ведомство предлагает определить госорган, через который обладатели цифровой валюты могли бы реализовывать ее за рубежом.

Пакет законопроектов также предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушения в использовании цифровой валюты. По мнению ведомства, имеются противоречия с отраслевым законодательством и несогласованность между требованиями документов. В связи с этим неясно, кого именно нужно наказывать за административные правонарушения, отмечается в отзыве.

Ранее Минкомсвязь РФ также раскритиковала законопроект о цифровых финансовых активах. По мнению ведомства, принятие пакета законопроектов, которые регулируют оборот и выпуск цифровых активов в России и предусматривают административную и уголовную ответственность за нарушения в их использовании, приведет к множеству негативных последствий для отрасли. В частности, под запрет могут попасть не только криптовалюты, но и программы лояльности, краудфандинг и благотворительные программы, а установление запрета на криптовалюту "задним числом" ударит по инвесторам, которые уже вложили деньги в цифровые валюты.

C позицией Минкомсвязи солидарны и в Минэкономразвития. Как сообщал "Коммерсантъ", ведомство считает, что предлагаемое регулирование направлено на полный запрет выпуска и обращения в России существующих видов криптовалют, криминализацию деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанной с криптовалютами, а также может привести к потерям для экономики страны в случае вытеснения всех операций с цифровой валютой за пределы России.

О законопроекте

Госдума приняла в первом чтении разработанный депутатами законопроект "О цифровых финансовых активах" 22 мая 2018 года. Законопроект вводил определение цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме - смарт-контракт, исполнение обязательств по которому осуществляется с использованием цифровых финансовых технологий.

В редакции законопроекта, рекомендованной комитетом по финрынку ко второму чтению 18 марта 2019 года, были исключены понятия токена, криптовалют, смарт-контракта. Пока законопроект не был вынесен комитетом на процедуру второго чтения и находится в стадии доработки.