"Известия": в России разработаны новые стандарты по летнему содержанию автодорог

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новые национальные стандарты по летнему содержанию автодорог разработали в России. Об этом в среду сообщают "Известия" со ссылкой на Росстандарт.

Как сообщил изданию председатель профильного технического комитета при Росстандарте Николай Быстров, новый ГОСТ устанавливает три уровня обслуживания для трасс: допустимый, средний и высокий. Так, к допустимому уровню будут отнесены дороги, которые соответствуют требованиям, указанным в межгосударственном стандарте от 2014 года и российском стандарте о безопасности движения от 2017 года.

Наиболее жесткие требования будут установлены для средних и высоких уровней. Например, высокий уровень не допускает снижение скорости движения машин относительно значений, разрешенных ПДД. При среднем и допустимом уровнях это возможно, но эксплуатант дороги не может вводить временные ограничения или полностью прекращать движение.

Если колейность трассы составляет от 10 мм до 30 мм на 1 тыс. кв. м., а открытые трещины от 15 мм до 50 мм в длину, то категория такой трассы будет - "допустимая". Для трасс высокого уровня, например, автомагистралей, такие отклонения будут запрещены.

Самые жесткие требования, как отмечает газета, коснутся автомагистралей и скоростных трасс - их будут обязаны чинить и исправлять прочие нарушения в срок от одного до семи дней. По другим категориям дорог на это отводится до двух недель. Кроме того, будут установлены строгие стандарты для дорожных знаков, растительности, рекламных конструкций, а также для всех конструктивных элементов дорог.

Нововведения, по мнению Быстрова, позволят эксплуатантам дорог выбирать режим обслуживания, в зависимости от реальных объемов финансирования. Новый стандарт, по его словам, станет обязательным, когда на него появятся ссылки в контрактной документации с подрядчиками.