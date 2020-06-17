Лондон готов начать переговоры о свободной торговле с Австралией и Новой Зеландией

ЛОНДОН, 17 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании готовится в ближайшее время начать переговоры с Австралией и Новой Зеландией о заключении соглашений о свободной торговле. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду министерством внешней торговли страны.

"Наш новый статус государства, имеющего возможность проводить независимую торговую политику, позволяет нам укреплять связи с другими странами мира", - отметила глава ведомства Элизабет Трасс. По ее словам, "поворот в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) позволит Великобритании снизить зависимость от импорта из других государств, диверсифицировать экономику и сделать ее менее уязвимой в случае политических и экономических потрясений в некоторых регионах мира".

Первый этап переговоров начнется через несколько недель и будет проходить по видеосвязи из-за пандемии.

Власти Соединенного Королевства рассчитывают, что торговые сделки, заключение которых стало возможным после выхода страны из ЕС, позволят примерно на 10% ($1,26 млрд в денежном выражении) увеличить объемы британского экспорта в Австралию и Новую Зеландию. В 2019 году товарооборот между Великобританией и эти двумя странами превысил £21 млрд ($26 млрд по текущему курсу). Ожидается, что больше всего в результате заключения соглашений выиграют британские поставщики услуг, производители автотранспорта и напитков.

В документе подчеркивается, что торговые соглашения с Австралией и Новой Зеландией позволят Великобритании приблизиться к осуществлению долгосрочной цели - присоединению к Транстихоокеанскому партнерству (ТТП). Это экономическое объединение, созданное в 2016 году, включает 11 стран Восточной Азии, Океании и Латинской Америки. Австралия и Новая Зеландия поддерживают стремление Соединенного Королевства стать членом ТТП.