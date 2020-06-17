Парламентская комиссия отклонила законопроект о получении Боливией $327 млн кредита от МВФ

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 июня. /ТАСС/. Депутатская комиссия нижней палаты парламента Боливии решила отклонить законопроект о принятии страной кредита на $327 млн, который Международный валютный фонд (МВФ) одобрил для помощи в борьбе с пандемией и ее последствиями. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Палаты депутатов.

"Из-за нехватки подтверждающих документов и в связи с ответственностью перед боливийским народом комиссия по планированию Палаты депутатов во вторник приняла решение отклонить законопроект о принятии внешнего кредита на 240,1 млн специальных прав заимствования, которые эквивалентны $327 млн, от МВФ", - говорится в сообщении.

По словам комиссии, она запрашивала у правительства документы, но они не были предоставлены.

Замминистра экономики страны Карлос Шлинк заявил, что исполнительная власть не должна была предоставлять документы, запрошенные комиссией, так как Боливия является страной - акционером МВФ. "Это показывает, что речь идет о политике. У блока "Движения к социализму" (партия сторонников экс-президента Эво Моралеса - прим. ТАСС) нет доводов, они блокируют все кредиты", - приводит его слова агентство Agencia Boliviana de Informacion.

10 марта власти Боливии сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом в стране. К настоящему моменту заразились более 19 тыс. человек, умерли свыше 600.