ОДК подготовила производство к выпуску отечественной газовой турбины

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) подготовила производственные линии к началу выпуска отечественной газовой турбины мощностью 110 МВт, сообщил ТАСС директор по производству ОДК Валерий Теплов.

"Производство для турбин ГТД-110М уже организовано", - сказал Теплов, отвечая на вопрос, когда начнется производство турбины. По его словам, ОДК обладает всеми производственными возможностями для серийного выпуска турбины.

На прошлой неделе заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак говорил, что Ростех готов к серийному производству этой турбины. Ранее первый заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков заявил, что корпорация начнет серийный выпуск турбин ГТД-110М в 2020 году. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, Ростех планирует финансировать серийный выпуск этих турбин из своего инвестиционного фонда.

В России пока нет собственной технологии производства газовых турбин средней и большой мощности, но участие в программе модернизации тепловых мощностей предполагает использование только локализованного в стране оборудования.