СМИ: Китай приостановил импорт лосося

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 июня. /ТАСС/. Китай приостановил импорт лосося от европейских поставщиков на фоне предположений, что источником второй волны эпидемии коронавируса в Пекине могла стать зараженная рыба. Об этом сообщила в среду газета South China Morning Post .

"Мы не можем сейчас поставлять лососевые в Китай, рынок закрыт", - приводит издание слова Реджина Якобсена, исполнительного директора компании Bakkafrost, которая занимается разведением лосося на Фарерских островах в северной части Атлантического океана.

"Нам пришлось приостановить все продажи в КНР, мы ждем прояснения ситуации", - отметил представитель компании Norway Royal Salmon Стейн Мартинсен.

Супермаркеты и универмаги Пекина прекратили продажи лосося после обнаружения следов заражения коронавирусом нового типа в отделе морепродуктов главного оптового рынка Пекина "Синьфади". Как показало предварительное расследование, вирус был найден на оборудовании по разделке рыбы. Однако китайские специалисты заявили во вторник, что не обнаружили следов коронавируса в партиях лосося до их попадания на этот рынок и не выявили свидетельств, что рыба может быть носителем этой инфекции.

Тем не менее, подобные версии вызвали панику среди посетителей рыбных ресторанов в Китае. "Все заказы были отменены, наша выручка практически скатилась к нулю", - посетовала представитель фешенебельного японского ресторана в пекинском районе Чаоян. По ее словам, клиенты избегают заказывать не только рыбу, но и прочие морепродукты.

В 2019 году Норвегия экспортировала в Китай 23,5 тыс. тонн лосося на сумму €147,5 млн.