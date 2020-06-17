Медведев: малому бизнесу в РФ может понадобиться дополнительная поддержка после пандемии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Малому бизнесу в России может понадобиться дополнительная поддержка после отмены карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом написал замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале " Россия в глобальной политике " в среду.

"Малому предпринимательству, возможно, понадобятся дополнительные меры поддержки в момент снятия карантина", - указал заместитель председателя СБ РФ.

Отметив, что фактор пандемии значительно затрудняет прогнозирование любых экономических процессов, Медведев в своей статье обозначил некоторые принципы социально-экономической политики на первом этапе открытия экономики после карантина. Так, по его словам, ориентиром для постепенного снятия всех ограничений должна стать готовность и оснащенность медицины для борьбы с пандемией. Кроме того, необходимо обеспечить поддержку людей, которая, в том числе, должна касаться наемных работников и индивидуальных предпринимателей. Отсюда вытекает и необходимость реформы трудового законодательства, включая институт удаленной занятости.

Медведев указал и на необходимость стимулирования предложения в экономике, прежде всего посредством снижения издержек, которые испытывают компании в связи с ведением бизнеса. Также властям РФ предстоит дальнейшее упорядочение контрольно-надзорной деятельности. Наконец, по мнению замглавы Совбеза, будет необходимо обеспечить "максимально возможное в текущей ситуации сохранение бюджетных обязательств, включая инвестиционные".

"Конечно, объем мер государственной поддержки должен быть по возможности сопоставим с масштабами потерь экономики и благосостояния граждан. Но очевидно, что жизнь окажется сложнее и внесет неизбежные коррективы даже на первом этапе выхода из кризиса" - добавил Медведев. По его словам, "концентрируясь на проблемах противодействия пандемии и связанному с ней экономическому кризису, важно не упускать из виду долгосрочные вызовы и задачи".