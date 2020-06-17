Медведев: эффективность от цифровизации нельзя покупать ценой "цифрового тоталитаризма"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Экономическую эффективность, которую дает цифровизация, нельзя покупать ценой "цифрового тоталитаризма". Об этом написал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной в журнале " Россия в глобальной политике " в среду.

"Цифра", несомненно, станет важнейшим фактором экономического, социального и политического развития в постпандемийном мире. Но критически важно провести четкое разграничение между благами, которые дает цифровизация, и угрозой появления "цифрового Большого Брата", ограничений фундаментальных прав и свобод человека. Экономическая эффективность, которую несет цифровизация, не может быть куплена ценой "цифрового тоталитаризма", - заявил он.

Медведев указал, что сейчас формируются новые институты и механизмы общественной и экономической жизни, в основе которых лежат новейшие технологические решения. По его мнению, "уже сейчас следует начать детальный анализ решений, связанных с созданием новых антикризисных институтов, понять, какие институты носят краткосрочный характер, и от них желательно затем отказаться, а что действительно является прорывом в будущее". Особое внимание, как отметил Медведев, надо уделить организации производства в новых условиях, "предстоит пересмотреть многие нормы ведения бизнеса с учетом эпидемиологических рисков, что, скорее всего, повысит издержки в экономике".

"Вместе с тем цифровые технологии несут в себе возможности компенсации этих издержек, но это повлечет за собой выработку новых структурных и институциональных решений. "Регуляторная гильотина" в этих условиях не уходит на периферию, напротив, актуальность ее резко возрастает, ведь "цифра" не только позволяет, но и требует решительного отказа от устаревших и сковывающих социально-экономический рост форм контроля и надзора", - указал замглавы Совбеза.

Пандемия, по его словам, предъявила новые требования к функционированию таких секторов, непосредственно определяющих условия жизни человека, как образование и здравоохранение, условия труда и отдыха, система мотивации и др. "Предстоит осмыслить долгосрочную роль "цифры" во всех этих сферах, причем так, чтобы качество их работы существенно возрастало. Ведь именно человеческий капитал, или, точнее, человеческий потенциал, является в XXI веке ключевым фактором конкуренции", - добавил Медведев.

По его словам, важно "четко понимать, что глобальное сотрудничество, необходимость которого еще раз подчеркнула пандемия, никак не избавляет от глобальной конкуренции".