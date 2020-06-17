Медведев предупредил о риске деградации мировой экономики из-за новой вспышки пандемии

"Есть угроза новой вспышки пандемии, которая способна нанести по мировой экономике сокрушительный удар, сопоставимый лишь с мировыми войнами", - написал он в статье, опубликованной в среду в журнале "Россия в глобальной политике". По его мнению, "пандемия COVID-19 создала беспрецедентные проблемы для мировой экономики", поскольку "нет ни одной страны, которая не ощутила бы на себе последствий коронавируса".

Медведев привел данные Международного валютного фонда, по которым в 2020 году из-за кризиса мировую экономику ждет спад до 3% по отношению к 2019 году. "Это максимальная величина падения мирового ВВП со времен Второй мировой войны. Для сравнения: во время последнего глобального финансово-экономического кризиса в 2008-2009 годов максимальное годовое падение составляло всего лишь 0,1%", - указал заместитель председателя Совбеза.

Он обратил внимание на то, что сейчас экономическая логика подчинена медицинской, "а выбор экономической политики стал, по сути, выбором между экономическим ростом и сохранением жизни людей". "Однако длительная экономическая деградация также чревата человеческими жертвами", - предупредил Медведев.

Прогноз развития ситуации

Он считает, что "как минимум, в краткосрочной перспективе ВВП перестанет быть критически значимым критерием для оценки динамики развития". "Причем проблема заключается не столько в масштабе спада, сколько в его продолжительности", - уверен Медведев. Он пояснил, что "при глубоком, но недолгом спаде естественен отскок с последующим ростом, которому могут даже не требоваться инвестиции".

"Наиболее опасен именно длительный застой, провоцирующий разрушение инфраструктуры и деградацию всех уровней жизни человека", - убежден заместитель председателя Совбеза.

"Россия, безусловно, не сможет избежать всеобщей экономической рецессии. По прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2020 году упадет на 5%, ожидаются снижение реальных доходов на 3,8% и рост безработицы до 5,7% - максимума за 9 лет", - отметил Медведев.

Три шока экономики РФ

На его взгляд, сейчас Россия испытывает воздействие сразу трех экономических шоков. Среди них в первую очередь заместитель председателя Совбеза назвал падение нефтяных цен на мировом рынке. "Это самый главный шок, так как отечественная экономика сохраняет зависимость от экспорта углеводородов", - констатировал Медведев.

"Однако за последние 20 лет Россия трижды выдерживала такие удары - как на исходе XX века, так и в 2008-2009 и в 2014-2015 годах. А значит нетрудно просчитать влияние этого шока на экономику и определить наиболее действенные меры для снижения негативных последствий", - полагает он. По оценке Медведева, "основной отрицательный эффект следует ожидать в 2020 году, тогда как в следующем экономика сможет в целом адаптироваться к новым условиям, независимо от динамики цен на нефть".

"А вот второму, внутреннему, шоку, который стал следствием регуляторных решений со стороны государства, пытающегося замедлить распространение коронавирусной инфекции, аналогов практически нет", - подчеркнул заместитель председателя СБ. По его словам, этот внутренний шок "чем-то напоминает ситуацию начала 1990-х годов, когда из экономического процесса выпадали отдельные субъекты хозяйственной деятельности, что приводило к разрыву сложившихся связей".

"Но это сравнение - крайне условное. Нынешние проблемы в реальном секторе экономики, на рынке труда, в социальной сфере и банковском секторе имеют особую природу, и привычные подходы к анализу экономических и финансовых кризисов здесь не годятся", - уверен Медведев. На его взгляд, "закрытие предприятий некорректно объяснять недостаточной конкурентоспособностью компаний или товаров - ведь это, прежде всего, результат внеэкономических решений". Он добавил, что "в условиях карантина максимальные ограничения относятся к сфере услуг, где производственные цепочки, как правило, простые и короткие".

"Следовательно, время спада может быть ограничено периодом сохранения регуляторных решений, а восстановление экономики начнется достаточно быстро", - прогнозирует Медведев. При этом он уточнил: "Если, конечно, новые волны эпидемии не приведут к очередному витку вынужденных ограничений".

В качестве третьего шока для отечественной экономики заместитель председателя СБ назвал снижение зарубежного спроса на широкий круг российских товаров из-за замедления мировой экономики. "Подобная ситуация наблюдалась в 2008-2009 годах во время глобального финансово-экономического кризиса. Масштабы нынешнего снижения объемов российского экспорта можно оценить, сравнив их с тем периодом", - отметил Медведев. По его словам, продолжительность такого падения может быть ограничена сроком действия строгих карантинных мер, после чего спрос восстановится.

Скорость восстановления

Медведев заметил, что "скорость восстановления спроса зависит и от состояния мировой экономики перед шоком". "В 2007-2008 годах она была в значительной степени "перегрета" после десятилетия быстрого роста и до настоящего времени росла достаточно медленно.

Поэтому если пандемия постепенно пойдет на убыль, глубина спада после первого витка ограничений на ведение бизнеса, вероятно, не будет нарастать, а последующее возвращение к "естественному" уровню спроса может стать достаточно быстрым", подчеркнул Медведев. Правда, уточнил он, расширение спроса "едва ли превысит объемы спроса и торговли докризисного уровня".