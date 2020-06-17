Медведев прогнозирует давление глобальных факторов на российский финрынок к 2021 году

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что к 2021 году влияние внешних неблагоприятных факторов на российский финансовый рынок будет нарастать. Такую точку зрения он высказал в своей статье, опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".

"Текущая неблагоприятная ситуация может спровоцировать и новый финансовый кризис в одной или нескольких странах. Это, в свою очередь, окажет давление на финансовый и валютный рынки России, а также вызовет дополнительное снижение спроса на российский экспорт. Вероятность такого шока повышается со временем, и в 2021 году риск будет выше, чем в 2020", - написал Медведев, призвав быть готовыми к такому сценарию.

По его мнению, важно, что правительство одобрило антикризисный план и представило его президенту Владимиру Путину. "Сейчас главное - его реализация с возможными коррективами по ходу исполнения. Необходима развернутая поддержка граждан и компаний, которая позволит избежать резкого сокращения совокупного спроса и предложения, предотвратить рост бедности", - считает замглавы Совбеза. Затем, по его словам, должен произойти перезапуск экономики, включая выполнение национальных проектов в скорректированном виде. "И на следующем этапе - запуск новой модели экономического роста, сопровождаемый структурными реформами", - заключил он.