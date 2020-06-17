В кабмине не согласны с временным увеличением до 60 дней срока уплаты штрафов со скидкой

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала предложенный депутатами Госдумы от ЛДПР законопроект о временном увеличении с 20 до 60 дней срока, в течение которого штраф за незначительные нарушения ПДД можно оплатить со скидкой 50%. Текст проекта отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

В пояснительной записке к законопроекту, внесенному на рассмотрение нижней палаты в апреле без отзыва правительства, авторы утверждают, что "в условиях эпидемии коронавируса, приводящей к снижению доходов граждан и необходимости соблюдения режима самоизоляции, установленный 20-дневный срок уплаты административного штрафа со скидкой является недостаточным". В ЛДПР предлагают увеличить этот период до 60 дней, однако данная мера будет носить временный характер и действовать до 31 декабря 2020 года.

Составители проекта отзыва правительства указывают на то, что любые вносимые в Кодекс об административных правонарушениях изменения "должны быть направлены на регулирование устойчивых правоотношений, носящих длительный характер и приниматься с учетом необходимости соблюдения конституционных принципов равенства, справедливости и гуманизма, а также баланса прав лица, привлекаемого к ответственности, и публичного интереса, состоящего в защите личности, общества и государства от противоправных посягательств". "Предлагаемое законопроектом изменение не отвечает указанным требованиям", - говорится в тексте.

Составители проекта отзыва убеждены, что продление возможности оплатить штраф со скидкой "противоречит цели стимулирования добровольной уплаты административного штрафа в сокращенный срок". В связи с этим, согласно документу, "правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект".