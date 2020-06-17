Поддержан законопроект, приводящий законодательство о виноделии к техрегламенту ЕАЭС

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала законопроект, приводящий законодательство о виноделии в соответствие с техрегламентом ЕАЭС. Проект отзыва кабмина, подготовленный комиссией, есть в распоряжении ТАСС.

Речь идет о законопроекте под авторством вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева ("Единая Россия") и главы думского комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина (КПРФ). Проект приводит российское законодательство о виноградарстве и виноделии в соответствие с техническим регламентом Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (вступает в силу с 9 января 2021 года), а также международными актами и стандартами Европейского союза, в которых содержатся разные характеристики и требования к винодельческой продукции.

В частности, проект дополняет понятие "вино с защищенным географическим указаниям" положением о том, что оно изготавливается из винограда, выращенного не только в границах определенной виноградо-винодельческой зоны, но и определенного виноградо-винодельческого района.

Согласно законопроекту, положения ранее принятого закона о виноделии не будут применяться к обороту винодельческой продукции, выпущенной до вступления закона в силу. При этом для виноматериалов, находящихся на выдержке, будет предусмотрен бессрочный срок хранения для их дальнейшего использования в производстве продукции, которая может быть реализована по правилам, действовавшим до вступления закона в силу. Кроме того, законопроект предлагает проводить однократную инвентаризацию виноматериала и винодельческой продукции, находящихся на территории винодельческих предприятий и принадлежащих им на праве собственности, с указанием их объема в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС).

Законопроект также предлагает расширить меры стимулирования субъектов виноградарства и виноделия. Так, предлагается распространить их как на виноградарства, которые используют посадочный материал отечественного или иностранного производства, в том числе на обеспечение закладки виноградников и уход за ними, установку шпалер, противоградовой сетки, устройство систем орошение, раскорчевку выбывших из эксплуатации виноградников и рекультивацию раскорчеванных площадей.

"Внесение указанных изменений потребует дополнительных расходов федерального бюджета. При этом в финансово-экономическом обосновании к законопроекту расчеты и обоснования, а также источники финансирования упомянутых мероприятий не указаны", - отмечается в проекте отзыва кабмина на законопроект. В связи с этим, комиссия правительства в проекте отзыва отмечает, что правительство поддерживает законопроект при условии его доработки.