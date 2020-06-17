"Ъ": банкиры просят кабмин отложить переход на отечественный софт на четыре года

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Ассоциация банков России обратилась к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой отложить на четыре года переход на отечественный софт критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом в среду сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо АБР.

АБР полагает, что в сегодняшней редакции проекта указа президента и постановления правительства, разработанные Минкомсвязью, не учитывают "риски масштабных перебоев функционирования объектов КИИ", и добавляет, что требования, указанные в них, "в отдельных случаях практически невыполнимы".

По данным издания, АБР оценивает переход на российское ПО и IT-оборудование более чем в 700 млрд рублей. При этом, как отмечается в письме, "средние сроки замещения с учетом непрерывности деятельности и постоянной транзакционной нагрузки кредитных организаций составят не менее трех лет".

Главными проблемами ассоциация видит сжатые сроки внедрения, отсутствие у производителей современных технологий, финансовую часть, а также фактическое отсутствие аналогов необходимых программ у российских разработчиков.

"Замещение иностранного IT-оборудования российским еще больше осложнено в связи с отсутствием у отечественных производителей современных технологий производства радиоэлектроники и его элементно-компонентной базы", - приводит издание текст письма.

В правительстве "Коммерсанту" сообщили, что не комментируют служебную переписку. Копия письма, помимо премьера, была направлена в Центральный Банк, где пообещали изучить обращение.