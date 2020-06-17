Объемы строительства в Карачаево-Черкесии с начала года возросли в 2,5 раза

ЧЕРКЕССК, 17 июня. /ТАСС/. Карачаево-Черкесия за январь-апрель 2020 года увеличила показатели в строительной сфере в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 4,2 млрд рублей. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

"Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе-апреле 2020 года составил 4 237,4 млн рублей, что в 2,5 раза выше, чем за соответствующий период прошлого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в первые четыре месяца текущего года в республике введено 37,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 148 индивидуальных и три многоквартирных дома, из них в сельской местности - 14,3 тыс. кв. метров - 88 домов.

Ранее министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко сообщал, что в республике по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 2024 года необходимо увеличить объемы ввода жилья до 306 тыс. кв. метров в год. В Карачаево-Черкесии в 2017-2018 годах введено 376 тыс. кв. метров жилья, за 2019 год - более 200 тыс. кв. метров.

По его словам, на ситуацию по строительству жилья в регионе положительно влияет сокращение процедуры выдачи разрешения на строительство - с 240 до 150 дней. Средняя рыночная стоимость жилья в регионе - 39,7 тыс. рублей за квадратный метр. В третьем квартале 2020 года, как отмечают в министерстве, планируется снизить эту цифру до 36,8 тыс. рублей.