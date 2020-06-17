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Кабмин отменил устаревшие нормы усушки мяса и естественной убыли колбас

Согласно постановлению правительства, всего признаны недействительными более 450 документов, которые были приняты с 1946 по 1991 год

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах. Такое постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их числе - "правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам". Также аннулирован приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.

"Ревизия актов, которые не применялись или редко применялись на практике, поможет систематизировать российское законодательство", - считают в кабмине. Эта работа - "часть комплекса мероприятий в рамках механизма "регуляторной гильотины", который "предусматривает отмену с 1 января 2021 года необоснованных и устаревших надзорных требований для снижения нагрузки на бизнес и улучшения делового климата".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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