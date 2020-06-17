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Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: HSBC намерен сократить 35 тыс. сотрудников

По данным агентства, банк также почти полностью прекратит набор новых сотрудников

ТАСС, 17 июня. Один из крупнейших банков Европы - британский HSBC - планирует в среднесрочной перспективе сократить штат на 35 тыс. человек из-за экономических потерь от пандемии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании.

По его сведениям, банк также почти полностью прекратит набор новых сотрудников. "Мы не могли приостановить сокращения на неопределенный срок, это всегда был вопрос "когда, а не если", - приводит агентство выдержку из письма генерального директора Ноэля Куинна.

В апреле банк сообщил о сокращении прибыли в первом квартале на 48%, снижение показателей произошло главным образом из-за влияния последствий пандемии на клиентов компании.

Теги
ВеликобританияПандемия коронавируса нового типа
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