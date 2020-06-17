Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 69,55 рубля

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,1%, до отметки в 69,55 рубля, курс евро также опустился на 0,1%, до 78,35 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:15 мск, доллар торговался на уровне 69,47 рубля (-0,2%), а евро - на 78,39 рубля (-0,05%).

Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,4% и достиг отметки 2758,97 пункта, индекс РТС также вырос на 0,4%, до 1247,75 пункта.

По данным на 10:35 мск, индекс Мосбиржи торговался на уровне 2770,44 пункта (+0,8%), а индекс РТС находился на отметке 1257,08 пункта (+1,2%).

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE растет на 0,2% - до $41,03 за баррель после снижения на старте торговой сессии. Цена сорта WTI замедлила снижение и находилась на отметке $38,59 за баррель (-0,2%).