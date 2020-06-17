На Дальнем Востоке создадут венчурный фонд для поддержки проектов на ранних стадиях

ТАСС, 17 июня. Венчурный фонд для поддержки на Дальнем Востоке проектов на ранних стадиях развития планируют сформировать в течение лета. Об этом сообщил в среду в ходе прямого эфира на портале "Твой Дальний Восток" Руслан Саркисов, гендиректор Дальневосточного фонда высоких технологий (ДФВТ), который должен стать оператором организации.

В сентябре прошлого года президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по созданию на территории Дальневосточного федерального округа венчурного фонда для поддержки местных высокотехнологичных проектов.

"Сейчас уже, я считаю, мы находимся на финишной прямой по его созданию. Я думаю, что в течение лета он уже будет создан, потому что уже определены источники финансирования для первого этапа, уже определены базовые механизмы его работы. Осталось фактически прописать политику, регламенты", - ответил Саркисов на вопрос о том, как ведется работа по созданию фонда.

Он пояснил, что уже сформирован список перспективных проектов. Среди них определены те, которые хорошо проработаны и смогут получить финансирование в первую очередь. Таких проектов сейчас около 20, отметил глава ДФВТ. По его словам, этим компаниям средства могут быть выделены уже в 2020 году.

"Если говорить про общий список проектов, который мы скомпоновали для этого фонда, это порядка 350 проектов. Но из них максимально проработанные, которые мы взяли "на карандаш" и в ближайший наш мониторинг, - около 100 проектов. Это те проекты, в которых действительно есть уже какой-то продукт, который можно выводить на рынок. И с порядка 20 проектами мы ведем непосредственно общение по возможности инвестиций", - пояснил он.

Саркисов напомнил, что ДФВТ инвестирует в зрелые компании с доказанной бизнес-моделью, однако на Дальнем Востоке есть много проектов ранних стадий, которые также необходимо поддержать. "И тот фонд ранних стадий, поручение по которому дал президент, - это наиважнейший элемент инвестиционного лифта, который сейчас, к сожалению, для дальневосточных компаний не так доступен", - сказал он.

О ДФВТ

Дальневосточный фонд высоких технологий инвестирует в интеллектуальное ПО и промышленный интернет вещей, альтернативную энергетику и хранение энергии, робототехнику, биотехнологии, IT и облачные решения для бизнеса. Средний размер инвестиций фонда составляет 100-150 млн рублей.