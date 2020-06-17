В Госдуме предлагают поддержать фермеров организацией сбыта через интернет-магазины

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Рабочая группа по сельскому хозяйству при комиссии Госдумы по вопросам поддержки МСП предлагает организовать реализацию продукции малых форм хозяйств через интернет-магазины и интернет-интеграторы посредством заключения соглашений. Эта рекомендация в числе прочих содержится в подготовленных рабочей группой предложениях в проект Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, заявил ТАСС руководитель рабочей группы, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

По его словам, все эти предложения направят в правительство РФ.

Кроме этого, рабочая группа предлагает "организовать реализацию продукции малых форм хозяйств через их объединение в кооперативы для сбыта продукции, которая соответствует требуемым нормам и стандартам и может быть востребована в торговых сетях". Также в качестве антикризисной меры рекомендуется субсидирование закупки субъектами МСП нового автотранспорта, оборудованного холодильниками и специальными отсеками для транспортировки продукции (хлеб, мясо, молочная продукция, фрукты, овощи) для доставки продукции малых форм хозяйств через автолавки. В сфере госзакупок предложено увеличить объем госзакупок у МСП в сфере сельского хозяйства с 15% до 30%.

Как подчеркнул Щапов, в качестве мер по снижению издержек в сфере сельского хозяйства предлагается ввести мораторий на выплату основного долга и процентов по инвестиционным кредитам на создание и модернизацию всех предприятий АПК. В том числе возможно субсидирование из федерального бюджета лизинговых платежей или процентов по лизинговым платежам для субъектов МСП в сфере сельского хозяйства.

Субсидирование из бюджета затрат предприятий на приобретение энергоресурсов и софинансирование действующих мероприятий, направленных на возмещение части затрат на приобретение тепловой и электроэнергии, рекомендуется провести с июня 2020 по декабрь 2021 года. Для малых форм хозяйствования до конца 2020 года предлагается снизить тариф на электроэнергию или приравнять его к тарифу для населения. Также депутаты рабочей группы считают необходимым ввести субсидирование тарифов на перевозку сельхозпродукции для субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов до декабря 2021 года.

Среди других антикризисных предложений рабочей группы - продление на год сроков освоения грантов "Начинающий фермер" и "Агростартап", а также увеличение размеров этих грантов до 3 млн руб. в растениеводстве и до 5 млн руб. в молочном и мясном скотоводстве.