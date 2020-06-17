Кабмин согласился с идеей распространить налог для самозанятых на граждан СНГ

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Предложение рабочей группы Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии распространить налог для самозанятых на граждан СНГ включено в общенациональный план восстановления экономики, сообщил в среду в ходе заседания палаты первый вице-спикер Совфеда Николай Федоров.

"Частично учтены девять предложений рабочей группы, в том числе по распространению налога на профессиональный доход института самозанятых граждан на иностранных граждан, уже учтено в отношении граждан СНГ", - сказал Федоров.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подчеркнула, что Совфед очень оперативно и своевременно создал рабочую группу по подготовке предложений в общенациональный план. Спикер Совфеда поблагодарила коллег за активную работу и отметила важность того, что голос палаты регионов был своевременно доведен до правительства. По ее словам, правительство очень заинтересовано в диалоге с парламентариями, все разумные предложения были учтены.

Кроме того, Матвиенко попросила сенаторов реагировать на предложения, которые появляются у региональных органов исполнительной и законодательной власти и муниципалитетов. "Формулируйте и отправляйте предложения в рабочую группу. Это только начало. Пожалуйста, надо активно эту работу продолжить", - сказала она.

Рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии ранее направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову ряд предложений, среди которых инициатива распространить действие налога на профессиональный доход на иностранных граждан. Для этого, по мнению сенаторов, нужно разработать законопроект, предусматривающий изменения в закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход".