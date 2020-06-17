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Резидент ТОР на Камчатке будет выращивать овощи в теплицах и рыбу на акваферме

Запуск предприятия запланирован на 2025 год
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© Виктор Драчев/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 июня. /ТАСС/. Международный проект резидента территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка" компании "Рыбная долина" по строительству аквафермы и тепличного хозяйства, объединенных инновационной технологией в единое предприятие, готов и передан на рассмотрение в правительство региона. Об этом в среду ТАСС сообщила руководитель компании Оксана Аникеева.

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по развитию производства овощей в Дальневосточном федеральном округе. Стоимость овощей в Камчатском крае - одна из самых высоких в стране: килограмм тепличных огурцов в Петропавловске-Камчатском стоит до 1 тыс. рублей. По прогнозам авторов проекта, после ввода в эксплуатацию инновационного предприятия, килограмм тепличных овощей на полуострове можно будет купить в пять раз дешевле - за 180-200 рублей.

"На нашем предприятии выращивание рыбы, зелени, овощей и клубники будет объединено в одном технологическом процессе. Система примерно такая: рыба обеспечивает питание растениям, корни которых очищают воду, циркулирующую в замкнутой системе между аквафермой и тепличным комплексом. Водные организмы выделяют продукты жизнедеятельности - азотистые, калийные и фосфорные соединения, углекислый газ - все то, что обеспечивает рост зеленых культур. Технология исключает использование химических добавок для растений и антибиотиков для рыбы", - сказала Аникеева.

По ее словам, речь идет о предприятии закрытого цикла, который обеспечит рентабельность производства экологически чистых продуктов без ущерба для окружающей среды. "Проект полностью готов и передан на рассмотрение в правительство Камчатского края. Тепличный комплекс предусматривает производство методом аквапоники более 1,5 тыс. тонн 30 видов зелени и салатов, по три разновидности помидоров, огурцов и сладкого перца, а также несколько сортов клубники общим объемом до 240 тонн в год", - отметила руководитель "Рыбной долины".

Создание предприятия, по оценке авторов проекта, позволит также выращивать около 2 тыс. тонн радужной форели в год на акваферме, расположенной на 2 га. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2025 году, выпуск первой тепличной продукции - годом позже. Технологический процесс выращивания рыбы от икринки до особи весом в 3 кг занимает 14 месяцев, поэтому радужная форель появится на рынке в 2027 году. В строительстве аквафермы и инновационного тепличного комплекса на Камчатке будут участвовать специалисты из Израиля и Республики Корея. Рабочие места на предприятии после его запуска получат 89 человек.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев ранее отмечал, что уровень продовольственной безопасности необходимо повышать на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны иметь отдельную финансовую поддержку.

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