Исследование: около 83% выпускников в России планируют найти работу на лето

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Около 83% выпускников в РФ планируют найти работу на лето, при этом 17% не будут трудоустраиваться. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Исследование показало, что для большинства респондентов (89%) важно, чтобы выпускники как можно раньше начали обеспечивать себя самостоятельно. При этом 51% опрошенных уверены, что это должно произойти сразу после окончания вуза, 28% считают, что финансовая независимость должна наступить еще во время обучения, а 12% убеждены, что отказаться от финансовой поддержки родителей нужно сразу после школы.

Отмечается, что больше половины респондентов (67%) уже определились с будущей профессией и будут поступать в вуз на конкретную специальность, 14% еще не определились, 13% уже определились, но поступать в вуз пока не планируют. Лишь 6% опрошенных не выбрали конкретную специальность и не планируют учиться в высшем учебном заведении.

"Молодых людей, которые планируют в будущем выбрать конкретную профессию для обучения и работать по специальности намного больше - 71%. Меньше трети опрошенных - 29% респондентов отметили, что пока не планируют работать по специальности", - говорится в исследовании.

Исследование проводилось в июне 2020 года среди 1,2 тыс. выпускников и их родителей во всех округах РФ.