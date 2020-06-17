Совфед одобрил закон об информационной системе контроля за оборотом драгметаллов

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о создании государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота. Документ инициирован правительством РФ.

Закон вводит понятие "Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота". Это федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета.

Также вводится понятие "средства идентификации драгоценных металлов и драгоценных камней". Это уникальная последовательность символов в машиночитаемой форме, представленная в виде штрихового кода или с использованием иного средства (технологии) автоматической идентификации, предназначенного для обеспечения прослеживаемости драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них при их обращении.

Правительство РФ наделяется полномочиями по установлению требований (по согласованию с Центральным банком) к средствам идентификации драгоценных металлов, драгоценных камней, способам их формирования и нанесения, требований к составу информации, представляемой в инфосистему, срокам и способам ее предоставления и получения. Оператором инфосистемы будет Минфин.

Правительство также определит перечень субъектов, обязанных представлять данные в инфосистему: федеральные ведомства, Центральный банк, юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, состоящие на специальном учете, а также кредитные организации. Согласно закону, в перечень оснований для проведения внеплановой проверки в рамках федерального государственного пробирного надзора вносится информация, которая содержится в государственной инфосистеме.

"Основанием для проведения внеплановой проверки является выявление при проведении мероприятий по контролю посредством анализа информации о деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которая содержится в системе, параметров их деятельности, являющихся индикаторами риска нарушения обязательных требований, утвержденными уполномоченным органом исполнительной власти", - говорится в сопроводительных документах к закону. Срок ввода инфосистемы в эксплуатацию определяется правительством РФ. Документ вступит в силу со дня официального опубликования.