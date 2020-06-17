РЖД начнут поэтапно возвращать сотрудников с удаленки

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. РЖД готовы к снятию ограничений и будут поэтапно возвращать сотрудников в офис с удаленной работы, сообщил в интервью газете "Гудок" генеральный директор холдинга Олег Белозеров.

"Сегодня, согласно докладам с мест, компания готова к работе в режиме снятия ограничений. Здесь важно отметить, что речь идет именно о поэтапном возвращении работников, чтобы не допустить повторного распространения инфекции", - сказал он.

По словам Белозерова, на первом этапе на стационарные рабочие места вернутся те, чье присутствие связано с производственной необходимостью, работой с персональными данными, государственной и коммерческой тайной. При этом рабочие места сотрудников, для которых отменяется удаленный формат работы, должны соответствовать требованиям Роспотребнадзора и быть обеспечены средствами индивидуальной защиты.

На втором этапе приступить к работе в прежнем - очном - формате должны все остальные сотрудники, в том числе из группы риска (старше 65 лет, беременные и лица, имеющие хронические заболевания). Тем не менее, решение о выводе работников с удаленных рабочих мест будут приниматься руководителями региональных штабов в соответствии с эпидемиологической обстановкой в конкретном регионе.

Белозеров добавил, что часть работников, возможно, продолжит работать дистанционно или в комбинированном режиме.

"Удаленный режим работы содержит много подводных камней, начиная от жилищных условий человека и заканчивая долгосрочными потерями для нашей корпоративной культуры. Это направление не должно носить принудительный характер и тем более реализовываться путем назначения каких-то эфемерных квот от численности подразделения", - заключил глава РЖД.

Как отмечал начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов, дистанционно сейчас работает 115 тыс. сотрудников РЖД. По его словам, РЖД провели опрос сотрудников холдинга о том, насколько они удовлетворены удаленной работой и планируют ли после окончания пандемии рассмотреть варианты комбинированного графика - и в офисе, и удаленно. В качестве основных преимуществ удаленного режима участники опроса отметили экономию времени на дорогу, самостоятельное управление своим временем и отсутствие дресс-кода.