Авиакомпания "Сила" восстановила регулярный авиамаршрут Улан-Удэ - Чита

УЛАН-УДЭ, 17 июня. /ТАСС/. Регулярные рейсы авиакомпании "Сила" ("Сибирская легкая авиация") между городами Улан-Удэ и Чита возобновлены после приостановки из-за коронавируса. Первый после почти двухмесячного перерыва самолет по маршруту вылетел из аэропорта Байкал.

"Самолет вылетел по расписанию в Читу", - сообщили ТАСС в среду в справочной аэропорта Улан-Удэ.

Авиакомпания "Сила" приступила к выполнению регулярных перевозок пассажиров между Бурятией и Забайкальем в начале 2020 года, когда с маршрута ушла авиакомпания "Ангара".

Рейс Улан-Удэ - Чита - Улан-Удэ субсидируемый согласно постановлению правительства РФ "О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети РФ". Льготный тариф составляет 3,2 тыс. рублей в одну сторону.

Авиарейс, связывающий Улан-Удэ и Читу, востребован, так как у двух соседних регионов тесные экономические и социальные связи. Полет на самолете значительно экономит время пассажиров: это около 1,5 часов вместо 6-8 на автомобиле или ночи в пути на поезде.