МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Сбербанк переименовал сервис DocDoc в "СберЗдоровье". "СберЗдоровье" будет развивать все виды медицинских услуг и объединит различные сервисы и продукты, касающиеся здоровья человека, сообщается в пресс-релизе банка.

"В скором времени с помощью "СберЗдоровья" можно будет приобрести лекарства онлайн, записаться и сдать анализы (в том числе на дому), получить услуги персонального медицинского консьержа. Также на платформе появится обширный раздел, посвященный здоровому образу жизни, - поиск и запись к персональным тренерам и в фитнес-клубы, консультации по тренировкам и правильному питанию и многое другое", - указано в сообщении банка.

Сервис "СберЗдоровье" создан на базе компании DocDoc, которая вошла в группу компаний Сбербанк в 2017 году. На данном этапе компания сотрудничает более чем с 4 тыс. частных клиник. Общее число клиентов DocDoc сегодня превышает 7,5 млн человек. Оборот компании с момента вхождения в экосистему Сбербанка вырос в 10 раз - до 1,5 млрд рублей в год.