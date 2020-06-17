Падение пассажирских ж/д перевозок в РФ на пике карантина было меньше, чем в Европе и США

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Падение пассажирских железнодорожных перевозок на пике карантина в России оказалось меньше, чем в странах Европы и в США. Такие данные приводятся в отчете Аналитического центра при правительстве РФ.

В отчете сравниваются данные за месяц наиболее заметного снижения перевозок с аналогичным месяцем прошлого года. Для Индии этот показатель составляет 100%, в США - 95%, Испании - 91%, Франции - 90%, Китае - 87,2%, Германии - 85%. Список рассмотренных в отчете стран замыкает Россия с результатом в 72,1%.

"На пике карантина падение объемов пассажирских перевозок составило от 70 до 100%. Различия в величине падения обусловливались главным образом разной жесткостью карантинных мер. Рекордсменом здесь служит Индия, где с 25 марта по 1 мая пассажирское железнодорожное сообщение было закрыто полностью", - говорится в исследовании.

Авторы отчета отмечают, что многие страны воспользовались падением перевозок для внепланового ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры. Первенство здесь закономерно принадлежит Индии, чья железнодорожная сеть работает в режиме хронической перегрузки и, как следствие, хронически откладываемого техобслуживания. За месяц Indian Railways провели работы на 12 тыс. км путей - 18% всей железнодорожной сети страны.

Позитивная ситуация в сравнении с другими странами сложилась в России и в плане грузовых перевозок. Минимальное падение зафиксировано в Китае - на 2,6%. Рост транзита и "мягкий" карантин привели к тому, что в России показатель тоже относительно небольшой в -5,9%. Из всех рассмотренных стран больше всего сократились железнодорожные грузоперевозки в Германии, где были остановлены многие предприятия, в том числе автомобильные заводы, падение объемов составило 35%.