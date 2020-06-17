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Чувашия получит 3 млрд рублей из федерального бюджета к 2023 году на развитие республики

В частности, на субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных кредитов в 2021 году направят 150 млн рублей

ТАСС, 17 июня. Бюджет Чувашии пополнится на 3 млрд рублей до конца 2022 года за счет субсидии из федерального бюджета, средства будут направлены на реализацию программы социально-экономического развития республики. Об этом в среду сообщила ТАСС заместитель председателя кабинета министров Чувашии Алла Салаева.

Правительство РФ утвердило выделение из федерального бюджета ассигнований на реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития Республики Алтай, Карелии, Тувы, Марий Эл, Адыгеи, Калмыкии, Алтайского края, Псковской области и Чувашии на 2020-2024 годы, соответствующее решение было опубликовано 12 июня на сайте кабмина. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что общая сумма ассигнований на программы развития указанных регионов в течение трех лет составит более 26 млрд рублей.

"Министерством финансов Российской Федерации в установленном порядке вносятся изменения в бюджетную роспись федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в части предоставления бюджетных ассигнований бюджету Чувашской Республики в рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2024 годы. Субсидия бюджету Чувашской Республики из федерального бюджета предоставляется в 2020-2022 годах в сумме 3 млрд рублей", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашии ТАСС пояснили, из этих средств на обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам при гарантийной поддержке 450 млн рублей поступят в 2020 году, 400 млн рублей - в 2021 году, 200 млн рублей - в 2022 году. "На обеспечение льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к кредитным ресурсам путем предоставления микрозаймов 550 млн рублей поступят в 2020 году, 250 млн рублей - в 2021 году, 200 млн рублей - в 2022 году", - уточнили в пресс-службе.

По информации министерства, на субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование полученных кредитов в 2021 году направят 150 млн рублей, в 2022 году - еще 100 млн рублей. "На проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства в Чувашской Республике запланировано 200 млн рублей 2021 году и 100 млн рублей в 2022 году", - пояснили в пресс-службе.

Еще 400 млн рублей в 2022 году направят на создание технопарков. В их числе государственный технопарк "Красная горка" в Цивильском районе Чувашии, агропромышленный парк в Батыревском районе, экотехнопарк "Таса сывл ш" в городе Новочебоксарске, а также несколько частных промышленных технопарков.

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