Всемирный банк настаивает на выполнении Минском рекомендаций ВОЗ по дистанцированию

МИНСК, 17 июня. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) призывает белорусские власти выполнять рекомендации ВОЗ по дистанцированию, отложить массовые мероприятия в условиях пандемии. Об этом заявил глава представительства банка в Белоруссии Алекс Кремер в среду на странице ВБ в Facebook .

16 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ВБ готов профинансировать республику на $300 млн из-за интереса к белорусскому опыту в борьбе с коронавирусом.

"Всемирный банк призывает белорусские власти выполнять рекомендации ВОЗ по дистанцированию: отложить массовые мероприятия, сократить физическое присутствие на рабочих местах и в учебных заведениях, а также сократить количество перемещений, не носящих обязательного характера", - подчеркнул Кремер.

По его словам, ввиду заинтересованности Всемирного банка в улучшении здоровья и сохранении жизней белорусов, банк готов "предоставить финансирование, направленное на лечение пациентов с COVID-19 в Беларуси". Также он отметил, что Всемирный банк рассматривает запрос правительства "на финансирование социальной защиты и частных предприятий".

В начале июня Минздрав Белоруссии подписал соглашение с банком на получение €90 млн. На эти средства будет реализован проект по реагированию на коронавирусное заболевание. Также ВБ рассматривает запросы правительства на финансирование мер соцзащиты и поддержки частных предприятий. 26 мая в ходе презентации экономического обзора по Белоруссии ВБ рекомендовал властям страны принять дополнительные меры для предотвращения распространения инфекции, чтобы избежать значительного экономического ущерба. Исследования ВБ показывают, отметил Кремер, что самые мягкие последствия от коронавируса имеют страны, которые рано ввели серьезные меры по соцдистанцированию. В Белоруссии карантин не был введен, проводятся массовые мероприятия, сейчас проходит кампания по выборам президента. Число заразившихся коронавирусом в Белоруссии превысило 55 тысяч.