МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Объем просроченных долгов россиян по ипотеке вырос более чем на 12% с начала года и превысил 86 млрд руб., говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) и бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

"Доля просроченной задолженности в сегменте ипотечного кредитования не меняется уже несколько месяцев - 2,2%. Несмотря на это, в абсолютном выражении просроченная задолженность выросла с начала года на более чем 12% и превысила 86 млрд рублей. Напомним, что это рекордный показатель, как минимум, за последние четыре года", - отмечается в материале.

В исследовании также говорится, что последствия пандемии в наименьшей степени отразились на рынках ипотечного и автокредитования. Доля просроченной задолженности по ним практически не менялась на протяжении пяти месяцев текущего года.

Кроме того, по мнению авторов материала, кризисные факторы всегда отражаются на уровне просроченной задолженности спустя несколько месяцев. "С учетом текущих мер поддержки потребителей финансовых услуг в случае, если "перезапуск" экономики потребует гораздо большего времени, есть вероятность того, что рост этого показателя может ускориться ближе к концу третьего квартала 2020 года", - считают эксперты.