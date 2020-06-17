ГП предложила ужесточить ответственность за задержки с оплатой бизнесу по госконтрактам

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Генпрокурор России Игорь Краснов предложил ужесточить ответственность за задержки с выплатами предпринимателям по исполненным госконтрактам, а наличие таких долгов включить в перечень показателей эффективности работы губернаторов. Такое предложение он озвучил в среду, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации.

Он напомнил, что по поручению президента в 2019 году в каждом регионе России прокуроры продолжали работу по устранению случаев неоплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов. Только в прошлом году после вмешательства прокуратуры предпринимателям выплачены долги на 26 млрд рублей, а всего за 4,5 года [после поручения президента] - более чем на 146 млрд рублей.

"Как видно, подобные нарушения повторяются из года в год. Кардинальное решение проблемы требует реагирования на федеральном уровне, - отметил Краснов. - В связи с чем предлагается рассмотреть вопрос об ужесточении ответственности за нарушения финансовой дисциплины и установлении в качестве показателя эффективности деятельности глав субъектов наличие в регионе просроченной задолженности по исполненным госконтрактам".

Генпрокурор заметил, что "развитие экономики во многом зависит от "самочувствия" бизнеса, но, к сожалению, пока его нельзя назвать удовлетворительным". В 2019 году прокуроры выявили 187 тыс. нарушений в сфере защиты интересов предпринимателей. "Проверки показали, что причины многих нарушений и обоснованных жалоб кроются в ненадлежащем нормотворчестве органов государственной власти и местного самоуправления. В этой связи прокуроры принесли свыше 30 тыс. протестов и еще во многих случаях предотвратили принятие актов, создающих предпосылки для нарушений", - сообщил генпрокурор.

Он также напомнил о разработанном Генпрокуратурой законопроекте о распространении обязательного согласования с прокуратурой проверок бизнеса еще почти на 30 видов государственного и муниципального контроля. "Эта инициатива в полной мере отражает потребности бизнеса, в связи с чем рассчитываю на ее поддержку Федеральным Собранием", - добавил Краснов.