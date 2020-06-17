Кабмин внес в Думу законопроект об информационной системе в сфере стандартизации

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального закона, согласно которому цифровые технологии будут использоваться для актуализации национальной системы стандартизации. Законопроект размещен в среду в базе системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Изменения, внесенные кабмином, предполагают внедрение цифровых технологий и платформ для разработки, а также актуализации законопроектов и документов национальной системы стандартизации, а также контроля ее реализации. Более того, федеральные органы, отвечающие за разработку государственных стандартов, будут уполномочены устанавливать порядок разработки нормативов с использованием информационной системы.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Росстандарту поручено определить порядок регистрации стандартов компаний и организаций с целью снижения числа случаев введения потребителей в заблуждение. Также на ведомство возложены полномочия по созданию и ведению информационной системы для сбора, обработки и использования необходимой информации в области стандартизации.