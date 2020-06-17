Эксперты обнаружили домены, схожие по названиям с сайтами для голосования по конституции

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эксперты по кибербезопасности обнаружили в сети домены, схожие по названиям с официальными ресурсами для голосования по конституции. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела информационной безопасности SearchInform Алексей Дрозд.

"С 1 июня мы зафиксировали более 20 регистраций доменов, внешне или по адресу похожих на gosuslugi.ru и 2020og.ru. Среди новых доменных имен, например, lk-gosuslug1.ru или rf-gosuslugi.ru (оба зарегистрированы 6 июня), но пока однозначно связать их с темой голосования нельзя. С другой стороны, появляются подозрительные сайты, которые не пытаются копировать домены официальных порталов, но в названии обыгрывают тему голосования. Например, сайты golosovanie2020.ru или konstituciya-rf.ru", - рассказал эксперт.

При этом он отметил, что на данный момент нельзя утверждать, что все эти ресурсы мошеннические, но они вызывают подозрение. "На сервисах whois (позволяют узнать, когда был зарегистрирован домен - прим. ТАСС) видно, что их владельцы - физические лица. Что касается непосредственно площадки для онлайн-голосования (это сайт 2020og.ru), то ее копируют пока не так активно (на 17 июня зарегистрировано более 10 похожих доменов: 20200g.ru, 2020og-ru.ru и другие). Понемногу начинают копировать и сайты розыгрышей и лотерей, которые в разных регионах приурочили к голосованию", - добавил Дрозд.

Все эти ресурсы сейчас выглядят либо как пустые страницы, либо как информационные сайты. Подозрительного функционала (например, форм для "авторизации", с которой мошенники могут украсть данные) в большинстве случаев там пока нет, но ближе к дате наполнение сайтов это может измениться. Также встречаются сайты с агитацией за или против поправок.

"При регистрации "поддельных" сайтов чаще всего мошенники действуют по двум сценариям: охотятся за данными или за деньгами. В случае с копиями сайтов госуслуг и 2020og.ru целью будут данные: логины и пароли, номера СНИЛС и телефонов, любая другая информация, которую обычно вводят при регистрации и авторизации. Естественно, формы регистрации поддельные, вся вводимая информация попадает к хакерам", - подчеркнул эксперт.