Кубанские вина появились в продаже на одной из крупнейших интернет-площадок Китая

КРАСНОДАР, 17 июня. /ТАСС/. Кубанское вино появилось в продаже на сайте TMall, одной из крупнейших интернет площадок Китая. Всего для продажи через интернет, в Китай направлено около 32 тыс. бутылок специальной партии, сообщили журналистам в пресс-службе ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория".

"В мае 2020 года фанагорийские вина появились в продаже на одной из самых значимых интернет-площадок Китая TMall в рамках нашей стратегии по продвижению на китайском рынке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для китайского интернет-магазина были выпущены две специальные партии вин. Всего в Китай было отправлено по 16 тыс. бутылок каждого муската.

"TMall - это большой шаг для "Фанагории" в продвижении на рынке КНР. Но прогноз по продажам на сегодняшний день сделать невозможно", - приводит пресс-служба слова руководителя экспортного отдела "Фанагории" Михаила Лелюка.

В пресс-службе добавили, что также за последние четыре года в Китае были открыты четыре фирменных магазина компании.

Ранее Михаил Лелюк также сообщил ТАСС, что первая за 15 лет партия вина, произведенного в Краснодарском крае, будет направлена в Канаду после ослабления ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.

О развитии виноделия на Кубани

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, на Кубани находится треть всех виноградников страны, там производят 48% российского вина и 32% шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.

По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за последние 4 года объемы экспорта винодельческой продукции в крае увеличились в 3,6 раза.

В 2019 году винодельческая продукция поставлялась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Украину, Китай, Казахстан, Латвию, Белоруссию, впервые были начаты поставки в пять стран: Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду. Краснодарский край в 2019 году увеличил на 7% объемы экспорта вина по сравнению с 2018 годом.