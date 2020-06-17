Матвиенко считает, что нужно распространить программу реновации пятиэтажек на всю страну

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила подготовить обращение в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ по вопросу разработки законопроекта о реновации пятиэтажек и ветхого жилья, который создал бы экономически выгодные условия для привлечения инвесторов в эту сферу.

"Прошу в проект постановления записать - обязательно обратиться в министерство [строительства и ЖКХ], разработать законопроект о реновации пятиэтажек и другого ветхого жилья. <...> Нужен закон, который создал бы в том числе экономические механизмы для ускоренной реновации ветхого жилья", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду по итогам выступления министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева в рамках правительственного часа.

По ее словам, необходимо распространить программу реновации пятиэтажек на всю страну. "По сути, у нас на подходе за аварийным жильем пятиэтажки. [Надо] выработать правила, принять законы, сделать этот процесс экономически выгодным для инвесторов. Без инвесторов никаких государственных средств не хватит", - подчеркнула спикер СФ.

20 мая рабочая группа Совета Федерации по совершенствованию законодательства в условиях пандемии направила первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову предложение о распространении на все субъекты РФ программы реновации по аналогии с московской.

Ранее Матвиенко поручила сенаторам разработать законопроект, предоставляющий возможность проводить реновацию многоквартирных домов во всех регионах по аналогии с московской при согласии 2/3 собственников квартир. Как заявлял вице-спикер палаты Николай Журавлев, сейчас изъятие жилого помещения в рамках обновления жилья осуществляется по соглашению с каждым собственником многоквартирного дома, что задерживает или вовсе останавливает процедуры жилищного строительства, так как "многих собственников по объективным причинам нельзя найти".