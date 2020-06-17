Шнуров стал совладельцем компании по производству контента Carbon Production

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Музыкант и шоумен Сергей Шнуров стал совладельцем компании по производству и дистрибуции контента Carbon Production в доле 20%. Об этом ТАСС сообщил генеральный продюсер ivi Давид Кочаров.

"Сергей Шнуров своим творчеством доказал, что он талантливый и успешный продюсер, для ivi и для Carbon Production получить такого партнера - это невероятное усиление", - сказал он. Распределение долей в партнерстве выглядит следующим образом: у ivi 20%, у Тины Канделаки 35%, у Сергея Шнурова 20%, у Давида Кочарова - 20%.

В мае 2019 года онлайн-кинотеатр ivi запустил подразделение ivi Originals, которое фокусируется на создании и продвижении контента. Тогда же было создано первое стратегическое партнерство на базе компании Carbon Production во главе с Тиной Канделаки и Давидом Кочаровым. Объем планируемых заказов ivi на производство проектов студией Carbon Production составит до 1,5 млрд рублей в течение первых лет работы, Carbon Production выпустит для ivi от 10 до 20 проектов.

"Carbon, если сравнивать с другими компании, пожалуй, одна из немногих на рынке действительно независимая от государственных денег, - рассказал ТАСС Шнуров. - То есть по-настоящему создает экономически оправданный и конкурентный продукт, что для меня является этическим и эстетическим стандартом". Шнуров также отметил, что занимался производством контента всю сознательную жизнь, поэтому не видит никакой сенсации в том, что продолжит этим заниматься.

Тина Канделаки в беседе с ТАСС отметила, что более успешного и популярного продюсера, чем Шнуров, в России нет. "Миллиарды просмотров на YouTube и 160 млн просмотров одного клипа - самая очевидная оценка его успеха, - отметила она. - Объединиться с Сергеем, человеком, который очень тонко чувствует, что нужно аудитории, было моей творческой мечтой". Канделаки назвала Шнурова голосом нескольких поколений, человеком, воплощающим в себе интересы и даже "чаяния всего русскоязычного мира". "Кроме того, Сергей - ярчайший философ современности, который умеет формулировать контекст и озвучивать смыслы нашего времени", - добавила она.

Аудитория ivi превышает 50 млн уникальных посетителей в месяц. На ivi представлен обширный каталог фильмов, мультфильмов и сериалов. Всего фильмотека онлайн-кинотеатра насчитывает более 80 тыс. единиц контента, это картины всех шести студий-мейджоров, а также более 400 европейских и российских независимых кинопроизводителей.