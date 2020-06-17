Nord Stream 2 обжаловала в суде решение регулятора ФРГ по "Северному потоку - 2"

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Оператор проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG 15 июня подал апелляцию против решения Федерального сетевого агентства ФРГ в Верховный региональный суд Дюссельдорфа, сообщили ТАСС в компании.

"Nord Stream 2 AG настаивает, что на фактическую дату 23 мая 2019 года трубопровод был завершен с точки зрения экономической функциональности. На основании действующей в то время правовой базы компания осуществила безвозвратные инвестиции в несколько миллиардов евро задолго до того, как Европейская комиссия объявила о своем плане по изменению Газовой директивы", - сообщает оператор.

15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ отказало компании Nord Stream 2 в освобождении от требований обновленной Газовой директивы ЕС по заявке от 10 января 2020 года. Регулятор считает, что газопровод "Северный поток - 2" не соответствовал критерию "завершение проекта" к 23 мая 2019 года согласно федеральному закону об энергетическом хозяйстве ФРГ.

Международные правовые эксперты, по словам представителей Nord Stream 2, подтвердили, что сужение определения "завершение проекта" до заключения о физическом строительстве газопровода нарушит защиту законных ожиданий и других фундаментальных прав в законодательстве ЕС, это также противоречило бы конституционным гарантиям основного закона Германии.

"Отклонение заявки Nord Stream 2 показывает дискриминационное действие измененной Газовой директивы ЕС. Nord Stream 2 ранее подал иск об отмене поправок к Газовой директиве в Генеральный суд ЕС и ведет арбитражное разбирательство в рамках договора к Энергетической хартии", - сообщила компания.

"Северный поток - 2" - проект, получивший все необходимые разрешения, реализуемый в соответствии с применимым национальным и международным законодательством. Эксплуатация газопровода "Северный поток - 2" будет осуществляться в соответствии с требованиями всех применимых законов. Новые и продолжающиеся процессы призваны уточнить правила, которые будут применимы к эксплуатации газопровода "Северный поток - 2". Необходимость в подобном уточнении возникла в результате принятия незаконно дискриминирующей проект "Северный поток - 2" поправки в Газовую директиву ЕС, а также в результате отсутствия оценки ее воздействия, которая обычно является обязательной процедурой до введения нового законодательства Европейской комиссии, отметили в Nord Stream 2.

Проект газопровода

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%.

Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что трубопровод будет достроен своими силами. В январе 2020 года президент России Владимир Путин говорил, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, газопровод введут в эксплуатацию.