Инвестиции в экономику Вологодской области достигли 200 млрд рублей

ВОЛОГДА, 17 июня. /ТАСС/. Инвестиции в экономику Вологодской области в 2019 году достигли исторического максимума и составили 200 млрд рублей, сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"То, что в условиях пандемии мы сохраняем относительную экономическую устойчивость и можем реализовать все начатые социальные проекты, - это следствие высокой планки, которую мы задали себе в 2019 году. Валовой региональный продукт составил в прошлом году более 610 млрд рублей, а его прирост за пять лет вдвое выше среднероссийского. Инвестиции: их объем в 2019 году составил почти 200 млрд рублей - исторический максимум за все годы. За последние пять лет регион улучшил свои позиции по объему инвестиций - с 46-го до 13-го места среди 85 регионов РФ", - сказал губернатор в среду в своем отчете Вологодскому заксобранию о работе правительства области за 2019 год.

Рост промышленного производства составил 3% в 2019 году, а объем отгруженной промышленной продукции выше среднероссийского уровня на 34%. Объем производства в сельском хозяйстве вырос на 8,5%. Кроме того, регион по-прежнему занимает лидирующие позиции по производству молока - 7-е место в России, по производству яиц - 10-е место. Достигнут лучший результат за последние 26 лет по производству сливочного масла - более 9 тыс. тонн, отметил губернатор.

"Все положительные макроэкономические тенденции последних лет дали возможность за пять лет удвоить доходную базу региона. В прошлом году впервые объем доходов консолидированного бюджета области превысил 100 млрд рублей. Это дало возможность полностью избавиться от банковских кредитов (досрочно погашены коммерческие кредиты на 4,1 млрд рублей - прим. ТАСС), а объем государственного долга был снижен практически на четверть, или на 5 млрд рублей. Вологодская область стала субъектом с высоким уровнем долговой устойчивости по данным Минфина РФ", - сказал глава региона.

Проведена большая работа по оптимизации налогового законодательства, отметил губернатор. На треть были снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, это коснулось более 7 тыс. налогоплательщиков. Введены новые налоговые преференции для торговли в сельской местности в отношении объектов с площадью до 200 кв. метров, а также для собственников объектов культурного наследия регионального значения. Налоговые послабления коснулись и частных лиц: с 25 до 15 рублей была снижена ставка по транспортному налогу для владельцев легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил. Именно эта категория транспортных средств составляет основу автопарка региона.