В сервисы Mail.ru Group можно будет заходить с помощью единой учетной записи VK Connect

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Пользователи смогут заходить в сервисы Mail.ru Group при помощи единой учетной записи VK Connect. Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети "ВКонтакте".

"Заходить в сервисы Mail.ru Group можно будет с помощью единой учетной записи VK Connect. Она создана на базе технологий "ВКонтакте", но использовать ее можно и без профиля в соцсети. Благодаря VK Connect не придется запоминать десятки паролей, станет проще управлять данными в разных приложениях и на сайтах, а расширенные настройки безопасности повысят уровень защиты информации", - сообщил в пресс-службе.

На данный момент единая учетная запись уже работает в приложениях сервиса Delivery Club и голосового помощника "Маруся", в будущем она объединит ключевые сервисы экосистемы Mail.ru Group: почту Mail.ru, Ситимобил, Юлу и другие. Также планируется подключать к сервису и внешних партнеров.

VK Connect объединяет все настройки учетной записи в едином личном кабинете, благодаря чему пользователям будет удобнее и проще: заполнять и обновлять информацию о себе, оплачивать товары и услуги, управлять платными подписками и контролировать безопасность данных и доступ к сервисам. Сервис VK Connect повышает уровень защиты информации во всех сервисах благодаря расширенным возможностям контроля: общей истории сеансов, двухфакторной аутентификации, надёжной системе восстановления доступа в случае утраты пароля или доступа к номеру телефона.

"Впервые мы добавили вход на внешние сайты через "ВКонтакте" еще в 2010 году. Сегодня это один из ключевых способов авторизации на большинстве ресурсов в рунете для 35 млн пользователей. VK Connect выводит наши технологии на новый уровень. Мы выходим за рамки платформы "ВКонтакте" и объединяемся с другими сервисами Mail.ru Group, чтобы сделать процесс авторизации максимально удобным и безопасным для большинства пользователей рунета", - прокомментировал нововведение CEO ВКонтакте Андрей Рогозов.