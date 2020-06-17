Исаев заявил, что для удаленных работников не будут вводить штрафы за нарушения

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Никакие дополнительные меры ответственности, помимо предусмотренных действующим Трудовым кодексом (ТК) РФ, не будут вводиться для дистанционных работников. Об этом в среду сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в ходе вебинара на тему поправок в ТК.

"Нет, не будут предусмотрены. Поскольку штрафы - предмет гражданско-правовых, а не трудовых отношений, - сказал Исаев, отвечая на вопрос ТАСС. - Штрафы как форма санкции за работу, а не, скажем, за порчу имущества или какого-то материального вреда, не используются. Поэтому будут использоваться традиционные формы наказания". При этом у работодателей, отметил депутат, имеется право депремировать сотрудника.

На удаленных сотрудников, уточнил он, будут распространяться общие нормы ТК. "Первый раз ему [дистанционному работнику - нарушителю] должно быть объявлено замечание, второй раз - выговор, в третий раз у работодателя появляется право уволить его за неоднократное нарушение трудовых обязанностей", - пояснил парламентарий.

В случае увольнения, продолжил единоросс, работодатель обязан учесть мнение выборного профсоюзного органа. "Мы считаем это такой сдерживающей ситуацией, чтобы профсоюзный орган высказал свою позицию: реально имело место нарушение или это какое-то сведение счетов между работником и работодателем", - подчеркнул Исаев.

Во вторник единороссы во главе с председателями обеих палат Федерального собрания внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Инициатива дополняет и детализирует положения главы 49.1 Трудового кодекса РФ, посвященной особенностям регулирования труда дистанционных сотрудников. Документ содержит нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников (в частности, "право быть офлайн"), регламентирует типы дистанционной занятости, основания для их применения, возможность компенсации расходов удаленных работников, а также порядок взаимодействия работника и работодателя.