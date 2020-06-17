Уборочная кампания началась в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края приступили к уборке зерновых культур. Во время уборочной кампании урожай предстоит убрать с площади 2 млн га, что на 200 тыс. га меньше, чем в 2020 году, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

"В Ставропольском крае приступили к уборке озимого ячменя. Всего предстоит убрать 2 млн га зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день убрано 10,2 тыс. га, валовой намолот составил 22,2 тыс. т при средней урожайности 21,7 ц/га. В текущем году прогнозируется производство зерна на уровне 5,4-5,8 млн т", - говорится в сообщении по итогам заседания оперативного штаба под председательством министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Уборочная кампания в 2019 году в Ставропольском крае проходила на площади порядка 2,2 млн га. "Посевная площадь зерновых культур в Ставропольском крае сократилась на 200 тыс. га, основное снижение по озимым зерновым культурам связано с дефицитом продуктивной влаги в метровом слое почвы. В связи с неблагоприятными погодными условиями в период формирования урожая на территории Ставропольского края были введены режимы чрезвычайной ситуации в семи районах", - цитирует пресс-служба краевого министра Владимира Ситникова.

Ранее в министерстве сообщали, что в уборочной кампании в 2020 году на Ставрополье будут задействованы более 40 тыс. человек, 525 уборочно-транспортных комплексов, более 8 тыс. зерноуборочных комбайнов, более 7 тыс. грузовиков, более 8,5 тыс. тракторов.