Эксперты ожидают падения морских отгрузок Urals в июле

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Морские отгрузки российской нефти Urals в начале июля снизятся на 36% по сравнению с июнем из-за продления текущих квот ОПЕК+, говорится в материалах ценового агентства Argus.

"Экспорт морских партий Urals из России в следующем месяце может заметно сократиться вследствие продления на июль текущих ограничений по добыче в рамках ОПЕК+. Так, позиционные графики отгрузок на 1-5 июля предусматривают снижение поставок на 36% относительно текущего месяца - примерно до 835 тыс. баррелей в сутки", - отмечает агентство.

Отгрузки из балтийских портов в начале июля снизятся на 32% по сравнению с июнем - почти до 720 тыс. баррелей в сутки.

Суммарные же поставки российской нефти сортов Urals и Siberian Light в первые пять дней июля снизятся на 30% - до 952 тыс. баррелей в сутки.