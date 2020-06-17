Замначальника московского метро Воронцов стал новым гендиректором МТППК

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Новым генеральным директором Московско-Тверской пригородной пассажирской компании назначили Константина Воронцова, он пришел на место Олега Федотова. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"По решению совета директоров АО "МТ ППК" новым генеральным директором компании назначен Константин Воронцов. Он сменил на этом посту Олега Федотова, трехлетний контракт которого подошел к концу", - говорится в сообщении.

Воронцов окончил Петербургский государственный университет путей сообщения, получив специальность инженера путей сообщения по организации и управлению. Он прошел весь путь железнодорожника - от составителя поездов на станции до первого заместителя генерального директора дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД". Также Воронцов хорошо знаком с пригородным сообщением на Октябрьской железной дороге.

Ранее он возглавлял Санкт-Петербург-Московскую дирекцию по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении. В течение последних 3,5 лет он был заместителем начальника Московского метрополитена по экономике и финансам.

"В послужном списке Константина Воронцова множество наград, среди которых благодарность Совета Федерации РФ, почетная грамота и именные часы президента ОАО "РЖД", памятная медаль "XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи", - добавляется в материале.